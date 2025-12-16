Fifa “The Best” 2025, vince Dembelé: “Anno stupendo, ringrazio il PSG”

16/12/2025 | 20:30:36

Anno magico per Ousmane Dembelé che dopo il pallone d’Oro vince anche il FIFA The Best, come miglior calciatore dell’anno. Il giocatore si è collegato via video alla cerimonia (visto l’impegno per la finale di Coppa Intercontinentale).

Queste le sue parole: “Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra: il lavoro paga sempre. Grazie alla mia famiglia e al PSG, con cui abbiamo vissuto un anno fantastico. Ringrazio anche Gianni Infantino per il messaggio ricevuto il giorno del mio compleanno. Spero di poter tornare ancora l’anno prossimo”.

Foto: Instagram Dembelé