Fifa The Best 2025, la top XI: non c’è Mbappé (e nessun interista)

16/12/2025 | 20:46:49

La cerimonia del FIFA The Best 2025, ha visto anche l’assegnazione della Top XI, la squadra dell’anno. Il PSG ha fatto incetta di premi.

Fa storcere il naso il fatto che non ci sia nessun giocatore dell’Inter, nonostante la finale di Champions conquistata e addirittura fuori Mbappé, che ha vinto la Scarpa d’Oro.

Per l’Italia, l’unica consolazione è la presenza di Gigio Donnarumma.

Questa la top XI: “Donnarumma tra i pali, difesa con Hakimi, Pacho, Van Dijk e Nuno Mendes; centrocampo composto da Palmer, Bellingham, Vitinha e Pedri; attacco con Lamine Yamal e Dembélé. Allenatore dell’anno Luis Enrique.

Foto: Instagram Donnarumma