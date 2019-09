FIFA The Best 2019: trionfa Messi, battuti Ronaldo e Van Dijk

Leo Messi si aggiudica il premio The Best FIFA Men’s Player. L’argentino del Barcellona è stato eletto così il miglior giocatore dell’ultima stagione, battuti gli altri due finalisti Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk. Dal palco, lo stesso Messi ha commentato così: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. La verità è che penso che i premi individuali sono una cosa secondaria, prima viene il collettivo. Però è unico vedere mio figlio qui, è straordinario poter dividere questa gioia con lui”.

https://twitter.com/FIFAcom/status/1176224001615704065

Foto: Twitter @iF2is