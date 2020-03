FIFA, si studia un fondo d’urgenza da 2,5 miliardi di dollari per i club in difficoltà

La FIFA è pronta a scendere nuovamente in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’organismo mondiale ha intenzione di istituire un fondo d’urgenza da 2,5 miliardi di euro per sostenere i club in grave difficoltà economica a causa della pandemia in atto. Più di una federazione calcistica, infatti, ha chiesto aiuto per i problemi finanziari che rischiano di far scomparire tante società.

Foto: sito ufficiale FIFA