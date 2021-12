Fifa, presentato lo studio di fattibilità sul Mondiale biennale

La Fifa ha presentato, al termine del Global Summit, lo studio di fattibilità per il Mondiale a cadenza biennale sotto forte spinta del presidente Gianni Infantino. Il comunicato ufficiale diramato dalla federazione: “Due studi di fattibilità indipendenti hanno previsto che ci sarebbe una forte ripresa della situazione economica del calcio per le 211 federazioni affiliate (MA) della FIFA se i Mondiali FIFA femminili e maschili passassero a un formato biennale. I risultati, di Nielsen e OpenEconomics, sono stati presentati durante il FIFA Global Summit, che si è svolto come un incontro online a cui hanno partecipato 207 su 210 MA ammissibili. Il vertice è stato organizzato come l’ultimo passo nel futuro del processo di consultazione del calcio poiché i calendari delle partite internazionali per il calcio femminile e maschile scadranno rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Sulla base dei risultati degli studi di fattibilità, i ricavi aggiuntivi (fino a 25 milioni di USD per MA) sarebbero distribuiti come segue: Verrebbe istituito un fondo di solidarietà da 3,5 miliardi di dollari con ricavi da distribuire a tutte le AG, iniettando così in media fino a 16 milioni di dollari per ogni AG, pur mantenendo la capacità di mitigare eventuali disavanzi finanziari subiti da qualsiasi AG a causa della modifiche al calendario delle partite internazionali. La distribuzione Forward della FIFA per ogni MA aumenterebbe del 50% a 9 milioni di dollari per ciclo”. FOTO: Twitter Fifa