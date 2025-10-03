FIFA presenta “Trionda”, il pallone ufficiale dei Mondiali 2026

03/10/2025 | 11:00:21

La FIFA ha presentato nelle ultime ore “Trionda”, il pallone ufficiale dei Mondiali 2026.

Il design di Trionda è ispirato ai tre Paesi che ospiteranno la competizione: Canada, Messico e Stati Uniti.

Queste le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino:

“Sono felice e orgoglioso di presentare Trionda. adidas ha creato un altro pallone iconico per la Coppa del Mondo FIFA, con un design che incarna l’unità e la passione dei Paesi ospitanti del prossimo anno: Canada, Messico e Stati Uniti. Non vedo l’ora di ammirare questo splendido pallone gonfiare le reti. Il conto alla rovescia verso la più grande Coppa del Mondo FIFA di sempre è iniziato, e la palla ha già cominciato a rotolare!”.

Foto: Facebook FIFA