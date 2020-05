FIFA: “Organizzeremo una partita per raccogliere fondi per la lotta al Covid-19”

Appena possibile, la FIFA organizzerà un match ufficiale per raccogliere fondi nella lotta al Covid-19. Infatti, dopo aver donato dieci milioni di dollari come contributo alla lotta contro il virus, secondo quanto riporta l’ANSA, il massimo organo calcistico internazionale ha annunciato il progetto “ACT – Access to Covid-19 Tools accelerator” lanciato sotto la guida dell’OMS: “Siamo impegnati a organizzare un evento globale per raccogliere fondi non appena la situazione sanitaria lo consente, anche se dovremo aspettare ancora qualche mese.” – ha dichiarato il presidente Gianni Infantino. Il presidente della Fondazione FIFA, Youri Djorkaeff, invece, ha chiarito che “diversi scenari e progetti sono allo studio, tenendo conto delle raccomandazioni dei governi interessati e delle organizzazioni internazionali.”