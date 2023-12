Fifa Men’s Coach 2023, i tre finalisti sono Inzaghi, Spalletti e Guardiola

Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, e Pep Guardiola. Sono loro i tre finalisti che si contenderanno il Best FIFA Men’s Coach Award 2023, ovvero il titolo di miglior allenatore dell’anno per il 2023. Inzaghi è tra i finalisti del premio dopo aver portato l’Inter in finale di Champions League, competizione vinta poi proprio dal Manchester City di Pep Guardiola. Un 2023 d’oro per l’allenatore catalano che ha guidato i Citizensalla conquista del Treble (Champion League, Premier League e FA Cup). Luciano Spalletti, oggi CT della Nazionale azzurra, ha invece riportato al termine della scorsa stagione il tricolore sulle maglie del Napoli ben 33 anni dopo l’ultima volta. Il vincitore del premio di miglior allenatore dell’anno 2023 sarà rivelato il 15 gennaio 2024.

Foto: sito FIFA