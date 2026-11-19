FIFA, Infantino sfida tre candidati per la presidenza: Diallo, Tashima e Vega

19/11/2026 | 10:38:41

La FIFA si prepara a una sfida elettorale che non si vedeva da anni. Gianni Infantino dovrà affrontare tre rivali nella corsa alla presidenza: il francese Philippe Diallo, il giapponese Kozo Tashima e lo svizzero Ramon Vega. Le candidature sono state presentate entro la scadenza del 18 novembre e ora saranno sottoposte alle verifiche previste dal regolamento. Diallo è il candidato sostenuto dalla UEFA e dalla federazione francese. Il presidente della FFF ha annunciato la propria candidatura dopo aver ricevuto l’invito da parte del presidente Aleksander Ceferin e dell’esecutivo europeo. “Per essere eletti servono 106 voti, parto da una base dei 55 dell’Europa: andremo a caccia degli altri”, aveva dichiarato, spiegando di voler promuovere una governance più trasparente e collegiale. Anche Kozo Tashima, presidente onorario della federazione giapponese, ha ufficializzato la propria candidatura. Il dirigente punta su etica, integrità e rispetto, con l’obiettivo di rendere la FIFA “un’organizzazione più affidabile”. Tashima ha già fatto parte del Consiglio FIFA e ha guidato la federazione giapponese dal 2016 al 2024. Il quarto nome è quello di Ramon Vega, ex difensore svizzero con un passato anche in Italia al Cagliari e in Inghilterra al Tottenham. L’ex calciatore ha annunciato la propria candidatura con l’intenzione di promuovere riforme e modernizzare l’organizzazione.

foto: sito FIFA