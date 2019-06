Fifa, Infantino confermato presidente fino al 2023

Mediante una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la Fifa ha annunciato la conferma di Gianni Infantino alla presidenza del massimo organo calcistico mondiale. L’importante decisione è scaturita dal 69° Congresso della Fifa, in corso a Parigi. Il dirigente italiano naturalizzato svizzero resterà in carica fino al 2023.

Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023

— FIFA Media (@fifamedia) June 5, 2019