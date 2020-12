FIFA FIFPro Men’s World 11. Cristiano Ronaldo unico della Serie A nella formazione

La FIFA ha svelato la formazione tipo del 2020, ovvero la “FIFA FIFPro Men’s World 11”. Da una rosa di 55 giocatori è stata scelta la formazione ideale dell’anno: Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern); Kimmich (Bayern), De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern); Messi (Barcellona), Lewandowski (Bayern), Cristiano Ronaldo (Juventus).

