FIFA, dal Mondiale cambia la prassi per gli inni. Titolari e riserve saranno insieme in campo

05/06/2026 | 16:35:32

La FIFA ha deciso di introdurre un’importante novità destinata a cambiare uno dei momenti più iconici della cerimonia pre-partita, ovvero quella degli inni nazionali. A partire dal Mondiale, infatti, cambia la prassi e sia titolari che riserve saranno insieme in campo a cantare l’inno Nazionale. Poi si continuerà come tradizione. Una nuova prassi quindi, che il Mondiale porterà.

Foto: sito Figc