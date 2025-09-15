FIFA, dal 2026 riforma sulla sosta: 3 settimane consecutive per le Nazionali tra settembre e ottobre

15/09/2025 | 13:30:59

La FIFA ha varato una riforma che ha rivoluzionato il calendario per quanto riguarda le soste delle Nazionali. Dopo il Mondiale 2026, per almeno quattro anni, la prima pausa stagionale di settembre durerà per tre settimane. La sosta si avrà tra il 21 settembre e il 6 ottobre, si giocheranno 4 gare. Di conseguenza, dunque, non ci sarà la sosta nel mese di ottobre. Ci saranno invece a novembre, marzo e giugno. Questa è la decisione che è stata presa almeno fino al Mondiale del 2030.

Foto: sito FIFA