La Fifa stanga il Chelsea: bloccato il mercato in entrata per le prossime due sessioni

Bruttissime notizie per il Chelsea. La commissione disciplinare della Fifa ha infatti sanzionato il club di Abramovic e la Football Association per violazioni relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni. Per i Blues mercato in entrata chiuso nelle prossime due sessioni, oltre che una multa di 600.000 franchi. Al Chelsea è stato concesso un periodo di 90 giorni per regolarizzare la situazione dei giocatori minori interessati. Ecco il comunicato su Twitter:

The FIFA Disciplinary Committee has sanctioned the English club Chelsea FC and The Football Association for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18. Read more on @FIFAcom ▶️ https://t.co/iTpcozM7Mz

