FIFA Best Coach 2021: tra i candidati anche Mancini e Conte

La FIFA ha reso note le candidature al premio ‘The Best’ 2021. Il vincitore verrà poi rivelato nel corso di una cerimonia online che si terrà il 21 gennaio prossimo. Ecco le nomination per la categoria ‘Miglior allenatore’:

– Antonio Conte (all. Inter / Tottenham)

– Hansi Flick (all. Bayern Monaco / ct Germania)

– Pep Guardiola (all. Manchester City)

– Roberto Mancini (ct Italia)

– Lionel Sebastián Scaloni (ct. Argentina)

– Diego Simeone (all. Atlético Madrid)

– Thomas Tuchel (all. Chelsea FC)

Foto: Twitter Uefa Euro 2020