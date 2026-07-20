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FIFA, aperta indagine per il finale di Spagna-Argentina

20/07/2026 | 18:39:47

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La FIFA ha avviato un’indagine disciplinare formale in merito agli incidenti in campo verificatisi al termine della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. L’organismo di governo del calcio mondiale esaminerà dettagliatamente sia i rapporti ufficiali compilati dagli arbitri sia le immagini televisive dell’incontro prima di stabilire eventuali sanzioni a carico dei tesserati. In particolare, sotto la lente di ingrandimento, l’episodio di Paredes e il parapiglia finale.
Il giocatore argentino rischia molto, diverse giornate di squalifica, ma non sono escluse ulteriori sanzioni anche ad altri “protagonisti”.
Foto: X FIFA