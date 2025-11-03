Fiesser (vice Toppmoller): “Vogliamo ripetere la prestazione del PSV con il Napoli. Gotze ha bisogno di tempo”

03/11/2025 | 19:18:03

Jan Fiesser, vice di Dino Toppmoller, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: “Conosciamo bene la situazione. Anche se i nostri tifosi non saranno presenti, vogliamo restare concentrati solo sull’aspetto sportivo. L’atmosfera non è delle più serene, ma contro il Borussia Dortmund abbiamo giocato un’ottima partita, anche se un po’ di sfortuna ci ha penalizzati. Questo ci dà fiducia: si percepisce già l’energia della Champions, la squadra è motivata e concentrata. Conosciamo bene i punti di forza del Napoli: il PSV è una squadra di qualità che incarna lo stile del calcio olandese. Speriamo di ripetere una prestazione simile, ci proveremo fino alla fine. Giocare a Napoli è sempre speciale. Lo stadio Maradona è straordinario, dedicato a un campione che per molti è il più grande di tutti i tempi. Una vera leggenda del calcio. È un professionista esemplare. È rientrato da un infortunio, sta bene ma gli serve ancora un po’ di tempo per ritrovare la condizione migliore”.

