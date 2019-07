Fienga su Diawara: “Ha messo in luce il suo talento. Gli auguriamo…”

“Seguivamo Diawara da tempo, un ragazzo che ha messo in luce già da qualche anno il suo talento in Italia. Gli diamo il benvenuto nella Roma, con l’augurio di rendersi protagonista con la nostra maglia”. Queste le parole del CEO della Roma, Guido Fienga, rilasciate al sito ufficiale del club giallorosso. Il dirigente ha dunque così commentato l’arrivo di Amadou Diawara, centrocampista in arrivo dal Napoli.

Foto: twitter ufficiale Napoli