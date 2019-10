Fienga: “Pallotta soffre per la Roma come per un figlio. Su Fonseca e De Rossi…”

Guido Fienga, Ceo della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la festa per il 50° compleanno del Roma Club Testaccio: “Pallotta? Il presidente sta dando tutto se stesso per la Roma, per lei soffre come per un figlio. Recentemente gli abbiamo chiesto anche un aumento di capitale e il fatto che non venga a Roma dipende sia dalla sua vita sia da una serie di scelte. Nell’ultimo periodo non ha ricevuto tutto questo calore. Può anche succedere che io e lui non la si pensi allo stesso modo, come ad esempio su De Rossi, che è stato il caso più violento di disaccordo. Il caso diciamo più violento. E’ stata una scelta della società di cui mi intesto la responsabilità. Stiamo però facendo tutto quanto per il futuro della Roma. Possiamo poi sindacare se i soldi siano stati spesi male, ma li abbiamo spesi. E continuiamo a spenderli per la Roma. Fonseca? E’ stata una idea della Roma. In quel momento la Roma era guidata da me e quindi certamente la responsabilità di quella scelta è per forza ascritta a me. Io però vi chiedo una cosa. Questo è il momento in cui è la Roma che deve stare prima di tutto, per questione anagrafiche per scelte che hanno visto contrapporci, non abbiamo più gli eroi, ma c’è il club prima di tutto. Quindi non lo personalizziamo più. Non è né la Roma di De Sanctis né la Roma di Fonseca o di Fienga. E’ la Roma di tutti noi”.

