Fienga: “Mourinho ci insegnerà a vincere. Stadio? Le idee ci sono”

A 20 anni dallo scudetto del 2001 il Roma Club dello storico quartiere romanista di Testaccio, insieme all’emittente Rete Sport, ha organizzato una giornata dedicata ai tifosi. Presente anche il Ceo Guido Fienga. Ecco le sue parole su Mourinho: “Abbiamo preso un allenatore vincente perché ci insegni a vincere. Stiamo facendo un percorso, un progetto e bisognerà lasciare lavorare Mourinho perché non è una cosa immediata. E il percorso seguirà i parametri che ci siamo dati. Il mondo del calcio è cambiato, vedi i top club che spendevano cifre inarrivabili per noi e ora non faranno niente. Noi vogliamo creare un progetto vincente e che sia sostenibile. I giocatori li sceglieranno Mourinho e Pinto con la proprietà. Aspettatevi la serietà del progetto più che colpi, che se ci saranno è perché saranno funzionali. Non dobbiamo impressionare nessuno. Cristiano Ronaldo? Non credo”.

Sul possibile ritorno di Totti: “Abbiamo un ottimo rapporto con Francesco, lui ora lo ha anche con la proprietà. Sta facendo il suo percorso professionale e non ci sono avversità derivate da fatti antichi. È un rapporto di collaborazione e per ora va bene così”.



Infine sullo stadio: “Il progetto che abbiamo seguito come società finora non è più stato ritenuto sostenibile. L’intenzione è costruire uno stadio, e solo uno stadio, con una capienza che sarà ritenuta conveniente, il più possibile vicino ai tifosi. Dove sarà? A saperlo… Ad oggi non siamo ancora riusciti a chiudere la procedura di Tor di Valle, quindi non possiamo dire altro. Le idee ci sono, i criteri sono questi”.

Foto: sito Roma