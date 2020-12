Fienga (ad Roma): “Siamo vicini a Pellegrini. Ha fatto uno sbaglio e lo ha ammesso subito”

Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha parlato all’Ansa dello sfogo di Lorenzo Pellegrini.Ieri il centrocampista giallorosso, al termine della partita contro il Sassuolo, è sbottato su Instagram in seguito a certe critiche che sono state rivolte a lui e alla Roma da parte di alcuni tifosi. Queste le parole di Fienga: “Come società siamo vicini a Lorenzo Pellegrini, non solo come calciatore ma anche come uomo: non è da tutti commettere uno sbaglio e ammetterlo subito, come è successo ieri, scusandosi con coloro che potessero essersi sentire offesi. Lo ha fatto, a differenza dei tanti che negli ultimi tempi hanno usato delle parole vergognose nei suoi confronti e nei confronti della sua bella famiglia. Parole che prescindono dalle critiche e dalle valutazioni calcistiche, ma mirano solo a offendere l’uomo. Lorenzo è un patrimonio della Roma e ne siamo orgogliosi“.

Foto: sito ufficiale Roma