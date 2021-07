Anche la Fidelis Andria pensa al ripescaggio in C: il comunicato

Anche la Fidelis Andria annuncia di essere pronta a fare domanda di ripescaggio in Serie C qualora dovessero essere confermate le bocciature di Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese per i rispettivi campionati. Di seguito il comunicato ufficiale del club pugliese:

“La SSD Fidelis Andria comunica che in data odierna invierà tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo torneo di Serie D con largo anticipo rispetto alla data del 22 luglio termine ultimo stabilito dalla LND. Il largo anticipo si è reso necessario poiché la scadenza del 10 luglio è stabilita in caso di volontà da parte della società di esperire la documentazione per il ripescaggio in Serie C. La dirigenza Fidelis resta attiva nella seria valutazione di presentare la richiesta di ripescaggio alla luce anche delle decisioni della COVISOC comunicate nella giornata di ieri. Nel frattempo, sono in corso incontri con le istituzioni per verificare alcuni passaggi propedeutici alla eventuale domanda da presentare”.

Foto: Twitter Fidelis Andria