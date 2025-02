Feyenoord-Milan: riflettori puntati su Gimenez

Non si tratta di certo di una serata come le altre. Il Milan, infatti, è chiamato a scendere in campo contro il Feyenoord in una sfida tutt’altro che scontata. “Questa è la Champions e storicamente in Olanda a Rotterdam non è mai semplice. C’è un ambiente caldo, che mi piace e per loro è sempre una spinta in più”, queste le parole di Conceiçao in conferenza stampa. Sicuramente i rossoneri sono i favoriti, ma attenzione a dare per scontato l’esito finale. Quella di oggi, inoltre, sarà una serata speciale per Gimenez che, dopo neanche un mese dal suo arrivo in Italia, si ritroverà di fronte la squadra che lo ha messo in luce all’interno del panorama europeo. Santiago, dunque, si sconterà con una parte di sè, ma questo non gli impedirà di imporsi con il primo gol europeo con la maglia del Diavolo.

FOTO: Instagram Gimenez