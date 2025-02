Feyenoord, intesa con Van Persie. Sarà lui l’allenatore

Robin Van Persie sarà il nuovo allenatore del Feyenoord. Il club che ha eliminato il Milan dalla Champions è sul punto di nominare l’ex attaccante di Arsenal e Manchester United come nuovo tecnico. Van Persie è stato anche calciatore della compagine di Rotterdam. Lo riporta The Mirror. L’olandese 41enne, dopo un periodo di apprendistato nelle giovanili del club di Rotterdam, ha iniziato la sua carriera tra i “grandi” allenatori all’Heerenveen (attualmente nono in Eredivisie), firmato il contratto di due anni lo scorso maggio. Ma ora lo attende il grande salto.

Ora è pronto per il grande salto. Una curiosità, tra le giovanili c’è suo figlio, nell’Under 18, che recentemente ha firmato il primo contratto tra i professionisti.

Foto: X Feyenoord