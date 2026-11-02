Feyenoord-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni
02/11/2026 | 22:15:14
L’Inter, sconfitta pesantemente nel derby, ritorna in Europa per dare continuità alla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Contro ci sarà il Feyenoord, che al De Kuip ha già battuto il Como. Calcio d’inizio alle 21:00.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All.: Christian Chivu
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhelline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. All.: Van Bronckhorst
Foto: Instagram Barella