Feyenoord, i convocati di Bosschaart per il Milan

Il tecnico del Feyenoord Pascal Bosschaart ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani a San Siro contro il Milan nel ritorno del play off che garantirà l’accesso agli ottavi di finale. Torna in gruppo Calvin Stengs, giocatore che era fuori dalla precedente sfida europea contro il Bayern Monaco.

Questi i convocati del Feyenoord:

Portieri: Wellenreuther, Andreev, Ka

Difensori: Beelen, Smal, Bueno, Mitchell, Read, Hancko, Giersthove

Centrocampisti: Moder, Stengs, Zand, Milambo, van den Elshout

Attaccanti: Paixao, Ivanusec, Carranza, Moussa, Osman, Redmon, Sliti

Foto: sito Feyenoord