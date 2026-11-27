Feyenoord, blindato il talento Schaken: accordo per il rinnovo fino al 2029 con opzione. Il comunicato

27/11/2026 | 11:42:42

Il club olandese ha raggiunto un’intesa preliminare con Jerayno Schaken per prolungare il contratto del diciassettenne fino alla metà del 2029, con un’opzione per un’ulteriore stagione. L’esterno, già protagonista al debutto in Champions League e reduce dai primi minuti con l’Under 21 olandese, è considerato uno dei talenti più promettenti dell’Academy, come si legge dal comunicato del club: “Il Feyenoord e Jerayno Schaken hanno raggiunto un accordo preliminare per il rinnovo del contratto. L’esterno diciassettenne proveniente dall’Academy del Feyenoord firmerà a breve un nuovo accordo che lo legherà al De Kuip fino a metà del 2029. Le parti hanno negoziato un’opzione per estendere l’accordo fino all’estate del 2030. “Sono molto felice e orgoglioso di poter prolungare il mio contratto con questo meraviglioso club”, ha dichiarato Schaken. “Dopo il mio debutto e i miei primi minuti in Champions League, questo è un altro traguardo importante di questa stagione. Sono enormemente grato per la fiducia che il club mi ha accordato. Non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserverà il futuro al Feyenoord. Farò tutto il possibile per renderlo ancora migliore di quanto non lo sia già”.Schaken sta crescendo rapidamente dall’Academy del Feyenoord. Il 5 settembre di quest’anno, il veloce esterno ha avuto un debutto indimenticabile con il Feyenoord 1, entrando in campo come sostituto nella partita in trasferta contro il N.E.C. In pochi minuti, ha siglato l’1-3 con un tiro preciso all’incrocio dei pali. Con il gol e le sue giocate contro il Barcellona, ​​il talento aveva già impressionato nella UEFA Youth League, e i suoi primi passi sul palcoscenico europeo più importante non si sono fatti attendere. Nelle partite casalinghe contro Como 1907 e Inter, Schaken ha giocato i suoi primi minuti in UEFA Champions League. Il giovane attaccante ha poi festeggiato il suo debutto da titolare con il Feyenoord sabato scorso con un assist contro l’Excelsior, dopo aver esordito con la nazionale olandese Under 21 la settimana precedente. “Siamo lieti che un talento di alto livello come Jerayno abbia scelto di legare il suo futuro al Feyenoord”, ha dichiarato il direttore tecnico Dévy Rigaux. “Sviluppare giocatori di talento è ciò che contraddistingue il Feyenoord. Jerayno è riuscito a fare il salto dall’Academy del Feyenoord in tempi brevi e ha saputo cogliere l’occasione”. “Grazie al suo talento, ma soprattutto grazie alla sua voglia di migliorarsi costantemente”. «Questo prolungamento di contratto non solo testimonia la grande fiducia che noi, come club, riponiamo in lui, ma rappresenta anche un ulteriore incentivo a sfruttare al massimo il suo potenziale”ha dichiarato Rigaux.

Foto: x Feyenoord