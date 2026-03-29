Festa Vicenza, Gallo: “Non mi vedo lontano da qui. Pronto ad allenare in B”

29/03/2026 | 23:50:33

Nel pomeriggio festa a Vicenza per la conquista della Serie B dopo 4 anni. I veneti hanno alzato il trofeo allo stadio Menti e festeggiato la promozione.

Il tecnico Fabio Gallo ha espresso tutta la sua soddisfazione a Sky: “In questo momento ho felicità, la premiazione fa star bene e voglio godermi ogni momento. Quei cori testimoniano che ho fatto il mio lavoro nel miglior modo possibile. Quando tutto uno stadio acclama il tuo nome riempie di gioia essere entrato nel cuore della gente”.

Guardando al futuro, il tecnico si dice pronto per la nuova sfida: “La Serie B? L’ho già fatta, ho quasi 300 panchine tra i professionisti e sono pronto ad allenare senza problemi. Non mi vedo lontano da Vicenza, poi ovvio dobbiamo parlare, però al momento è prematuro”.

Foto: X Vicenza