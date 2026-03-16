Festa Vicenza, batte l’Inter U23 e torna in Serie B quattro anni dopo
16/03/2026 | 22:22:18
Il Vicenza non fallisce il match point, batte l’Inter U23 2-1 e torna in Serie B. Decidono i gol di Capello e Stuckler, ai nerazzurri non basta Kamate. Il Vicenza torna in cadetteria dopo quattro anni.
VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Cuomo (82′ Cappelletti), Leverbe; Caferri, Pellizzari (78′ Vitale), Carraro, Zonta, Costa (82′ Tribuzzi); Capello (62′ Rauti), Stückler (62′ Alessio). All. Gallo
INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou (84′ Agbonifo); Amerighi (81′ Maye), Kamate, Fiordilino (62′ Topalovic), Kaczmarski, Cocchi (62′ Berenbruch); La Gumina, Lavelli (62′ Spinaccé). All. Vecchi
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