Festa Scudetto Napoli: iniziata la parata con i bus scoperti

26/05/2025 | 15:33:34

E’ partita intorno alle 15.30, la parata con i bus scoperti per la festa scudetto del Napoli. La squadra è attraccata intorno alle 15 al molo Luise. Qui, due pullman scoperti hanno atteso i calciatori azzurri che sono saliti e intorno alle 15.30 sono partiti per la parata per le strade di Napoli, partendo dal Lungomare di Via Caracciolo.

Foto: screen Rai