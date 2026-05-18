Festa scudetto, la procura federale apre un fascicolo sugli striscioni di Thuram

18/05/2026 | 18:00:14

Come appreso dall’ANSA, la procura federale della Figc ha aperto un fascicolo in merito a due striscioni che l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha mostrato dal pullman scoperto su cui ieri la squadra ha fatto la parata in città per la festa scudetto. Il francese prima ne ha esposto uno con l’immagine di un topo con lo sfondo rosso e nero, poi ne ha sventolato un altro con una frase volgare riguardante le stracittadine vinte dai cugini in questa stagione, “i derby mettiteli nel…”.

foto x inter