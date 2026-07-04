Festa Marocco, la doppietta di Ounahi e Rahimi regalano i quarti: Canada eliminato

04/07/2026 | 21:06:56

Il Marocco manda al tappeto il Canada e si regala i quarti di finale. Il Marocco trova il gol del vantaggio a inizio ripresa. Decisivo un grande schema su punizione con Hakimi che – anziché mettere in mezzo il pallone – offre un rasoterra arretrato per l’accorrente Ounahi. Il tiro dal limite del centrocampista del Girona è potente e si infila all’angolino: Marocco avanti 1-0. E’ lo stesso Ounahi a mettere in ghiaccio la partita all’82’ su assist di Diaz. Nel finale Rahimi cala il tris, finisce 3-0.

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