Festa Genoa in rimonta sul Verona, Zanetti sempre più nei guai. Udinese corsaro a Parma (2-0)

29/11/2025 | 16:58:01

Concluse le due gare delle 15 in Serie A.

L’Udinese vince 2-0 a Parma. E’ sempre Zaniolo l’uomo decisivo per i friulani. Siamo al minuto 11′, Zaniolo arpiona alla grande un pallone in area sfruttando un’uscita decisamente rivedibile di Corvi e, dopo aver aggirato il portiere del Parma, insacca a porta vuota. Udinese avanti al Tardini a fine primo tempo.

Nella ripresa, il Parma cerca di riorganizzarsi per cercare la rete del pari. Ma le cose si mettono malissimo i ragazzi di Cuesta. Al minuto 63′, Davis entra minacciosamente in area e viene steso da Troilo: rosso diretto per chiara occasione da gol e rigore per l’Udinese. Dal dischetto si presenta l’attaccante, che batte Corvi e sigla lo 0-2. Il Parma non riesce a reagire, l’Udinese chiude in bellezza la gara e vince 2-0. I friulani salgono a 18 punti, il Parma resta a 11.

A Marassi rimonta vincente del Genoa che batte il Verona 2-1 nella sfida salvezza. Belghali al 21′ sblocca la contesa. Prima rete in A per il giocatore che porta avanti il Verona. Reazione del Genoa che pareggia al 40′ con il gol del bomber, Lorenzo Colombo. Un gol tanto atteso che finalmente arriva e rimette in carreggiata la squadra di De Rossi. E’ 1-1 a Marassi al 45′. Nella ripresa, il Genoa completa la rimonta. Risultato capovolto al “Ferraris”. Il Genoa passa in vantaggio a inizio ripresa. Cross dalla destra di Ellertsson per la testa di Morten Thorsby abile a staccare di testa e superare Montipò per il 2-1 che infiamma il pubblico di casa. All’88’, clamorosa chance per il Verona con Giovane, grande parata di Leali a salvare il Genoa. Finisce così, 2-1 Genoa, i grifoni salgono a 11 punti, agganciando Parma e Cagliari. Verona ultimo con 6 punti come la Fiorentina. Paolo Zanetti ha sempre incassato fin qui la fiducia della società, ma ora la situazione si fa sempre più delicata.

Foto: sito Udinese