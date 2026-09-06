Festa Frosinone con doppio Raimondo e Kvernadze. Primo punto per Parma e Monza (1-1)

06/09/2026 | 17:02:08

Terminate le partite delle 15 di Serie A.

Si conclude con una vittoria giallazzurra per 3-2 la partita tra Frosinone e Venezia. Nel primo tempo i ciociari si sono dimostrati più cinici degli avversari, riuscendo a sfruttare al meglio le proprie occasioni nonostante il minor possesso palla. Il Frosinone ha trovato la rete del vantaggio al 21′ con Raimondo, che ha poi firmato la sua doppietta personale al 39′.

Nel secondo tempo la gara cambia totalmente: i padroni di casa non riescono più a rendersi pericolosi, mentre i veneziani sfruttano al meglio le proprie occasioni, trovando la rete che accorcia le distanze al 66′ con Yeboah. Pochi minuti dopo, gli ospiti riescono a ristabilire la parità grazie al gol di Sagrado al 74′. Quando ormai la partita sembrava indirizzata verso un pareggio i padroni di casa sono riusciti a tornare in vantaggio grazie alla rete di Kvernadze all’83’.

Termina invece in parità, sul punteggio di 1-1, la sfida tra Parma e Monza. Il primo tempo è equilibrato, con entrambe le formazioni che faticano a creare occasioni e a rendersi pericolose. Nel finale della prima frazione, però, gli ospiti si dimostrano più concreti, trovando al 38′ la rete del vantaggio grazie a un tiro a giro da fuori area di Jay Robinson.

Il secondo tempo prosegue sulla falsariga del primo, con poche occasioni da entrambe le parti. Questa volta, però, sono i padroni di casa a sfruttare meglio le proprie opportunità, riuscendo al 60′ a riportare il punteggio in parità grazie alla rete di Lontani.

Foto: sito Serie A