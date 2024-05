Il Como torna in Serie A dopo 21 anni. Nonostante il pareggio per 1-1 contro il Cosenza, infatti, la squadra di Fabregas ha guadagnato la promozione: decisiva la sconfitta per 2-1 del Venezia contro lo Spezia. Era dalla stagione 2002-2003 che il Como non conquistava la promozione diretta nella massima serie. Si tratta del primo grande traguardo raggiunto dalla famiglia Hartono.

Foto: Instagram Como