Festa a casa McKennie, coinvolti Dybala e Arthur. Violate la norme anti Covid

Una festa per 20 persone, organizzato nella villa di Weston McKennie con la partecipazione – tra gli altri – di Dybala e Arthur. E’ questa la ricostruzione della Stampa, i fatti si riferiscono a ieri sera dopo le 23 quando un’auto dei carabinieri ha raggiunto la località nella collina torinese dove (proprio nella villa di McKennie) era in corso una festa. Soltanto dopo un’ora il cancello è stato aperto, a quel punto i carabinieri hanno verificato che era in corso una festa con 20 persone, compresi Dybala e Arthur, assolutamente in totale violazione delle norme anti Covid. Vedremo quali saranno i provvedimenti anche del club bianconero.

Foto: Twiter Juventus