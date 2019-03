Ferrrero: “Io al posto di Pallotta quando lui andrà in pensione”

Intervenuto a “Domenica In” Massimo Ferrero, numero uno della Samp, ha svelato il suo sogno, ovvero quello che spera di poter fare da… grande. “Io sono romanista, romano, nato a Testaccio, più di così non si può. Un giorno, quando James Pallotta deciderà di andare in pensione, ci sarò. Sono pronto, diamo ai lupacchiotti la squadra che si meritano”. Tutto questo mentre ci sono da giorni manovre in corso per la possibile cessione della Samp.

Foto: sito ufficiale Samp