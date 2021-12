Ferrieri Caputi nella storia: è la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A

Maria Sole Ferrieri Caputi, livornese classe 1990, è stata l’arbitro della gara di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella. La giovane, entra nella storia del calcio italiano, essendo la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A in una competizione ufficiale come la Coppa Italia.

La Ferrieri Caputi aveva già diretto il Cittadella lo scorso ottobre in Serie B contro la Spal, diventando il quarto arbitro donna di sempre sui campi del primo campionato professionistico italiano. Diverse le sue direzioni anche in Serie C, ora si attende la prima anche in massima serie.

Un grande passo in avanti per l’inserimento delle donne anche nel mondo del calcio professionistico maschile.

Foto: Twitter FIGC femminile