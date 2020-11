Ferri: “Non esiste un allenatore migliore di Conte per l’Inter”

L’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri ha parlato così a Tuttosport:

“Un allenatore più bravo di Conte non esiste per questa Inter: è anche migliorato sul piano della comunicazione. E’ entrato nella testa e nel cuore dei tifosi: se riuscirà a vincere, entrerà anche nella storia. Può farcela.

Come finirà Inter-Toro? Non sono bravo a sbilanciarmi, per cui resto abbottonato. Dico che l’Inter non può più fare passi falsi, ma attenzione al Toro. E’ in ripresa, ma mi aspetto tanto dai nerazzurri. Conte avrà il sangue agli occhi perché sa che una vittoria è indispensabile”.

Foto: InterNews