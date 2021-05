Ferri: “Giocatori come Chiellini e Cuadrado hanno nel DNA la capacità di creare confusione all’arbitro”

Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, ha parlato negli studi di Pressing degli episodi arbitrali della gara contro la Juventus di sabato. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di Fcinter1908.it: “Il rigore di Darmian? Chiellini si accorge che non raggiunge la palla ed è già in caduta: io non ho niente contro di lui, lo stimo, ma ci sono giocatori che hanno nel DNA il fatto di doversi buttare. In alcuni frammenti di immagine lui mentre salta si mette ad urlare prima di raggiungere la palla: esaspera sempre il concetto della caduta e del fallo, si lamenta sempre con l’arbitro.

I giocatori così sono predisposti a creare confusione all’arbitro: finché non si arriva ad un’ammonizione ai provocatori e a chi simula, si andrà sempre avanti nel tentativo di mettere in difficoltà l’arbitro.

Quello di Cuadrado è mestiere? Io lo chiamerei in un altro modo: è un tentativo di ingannare l’arbitro, è lui che va ad impattare sulle gambe di Perisic”.