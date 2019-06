Ferrero: “Voglio vendere la Sampdoria e comprare il Palermo: sono innamorato della città”

In un’intervista al Giornale di Sicilia, Massimo Ferrero ha parlato del suo futuro, così come quello della Sampdoria e di una società alla quale l’attuale patron blucerchiato è interessato: il Palermo, al centro di una difficile situazione sportiva a causa della mancata iscrizione in Serie B. “Tutti sanno che voglio vendere la Sampdoria, e vorrei provare a prendere il Palermo. Da tempo sono in contatto con Mirri e siamo in ottimi rapporti. Sono innamorato della città e vorrei riportare la squadra dove merita”.

Foto Sito Ufficiale Samp