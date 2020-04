Ferrero: “Tornare a giocare? Come posso dirlo a gente come Gabbiadini?”

Tuona dalle colonne de Il Secolo XIX il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il patron blucerchiato, infatti, ha criticato chi chiede di tornare in campo per terminare la stagione: “Giocare… capite? Immaginatevi Gabbiadini, ha avuto il Coronavirus, si è ripreso da poco e devo dirgli magari che a maggio si torna in campo. Non è una macchina, che è spenta e la riaccendi. E che testa avrà per giocare. Chi ci andrà allo stadio? La gente con le mascherine? Basta parlarsi addosso. Affrontiamo questo momento con testa e dignità.”

Foto: sito ufficiale UC Sampdoria