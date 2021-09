Ferrero sull’addio di CR7: “Meglio rinunciare ai soldi piuttosto che avere una persona scontenta”

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dell’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: “A volte è meglio rinunciare ad un euro sull’aspetto economico che avere una persona che non vuole stare con te e per questo non rende. Meglio per tutti che Ronaldo sia andato via e meglio per lui che ha capito che non era più il Ronaldo che voleva essere”.