Ferrero su Damsgaard: “Qualcosa in uscita bisognerà fare ma lui non è in vendita”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, si è soffermato su Mikkel Damsgaard che sta impressionando all’Europeo con la Danimarca: “Mi aspettavo che Mikkel fosse così forte: da noi è arrivato grazie a Pecini , ma il giocatore non è in vendita, a meno che non arrivi un’offerta che possa emozionarci. Ho cambiato il modo di vedere il calcio. Certo, qualcosa in uscita bisognerà fare, ma non svenderò nessuno, sia chiaro”.

FOTO: Sito ufficiale Samp