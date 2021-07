Ferrero: “Stasera volo a Milano, c’è un po’ di calciomercato da fare”

Massimo Ferrero ha parlato a RaiUno della sua carriera cinematografica e delle sensazioni che si provano nel fare il presidente della Sampdoria: “Esperienza bella e importante, sono contento di fare questo percorso, che è molto difficile, il calcio non è una passeggiata di salute. Sai quello che hai in un momento, e non sai cosa avrai un attimo dopo, è uno sport episodico. Prima ero più ricco perché proprietario del mio tempo, adesso la Sampdoria è proprietaria del mio tempo. Adesso sono qui, ma stasera volo a Milano, abbiamo un po’ di calciomercato da fare”.