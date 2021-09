Ferrero sicuro: “Sampdoria club solido, rosa migliorata nonostante un mercato surreale”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il mercato condotto dal club blucerchiato. Ecco le sue parole riportate dall’ANSA:

“All’inizio del mercato tutti sostenevano che ero obbligato a vendere i pezzi migliori altrimenti la Sampdoria sarebbe andata in crisi, ma io non avevo intenzione di svendere. È stata ancora una volta dimostrata la solidità del club che non solo non ha ceduto tanto per cedere, ma ha reagito a un non-mercato, difficile e surreale per tutti, con cinque acquisti importanti, migliorando la rosa e dando la possibilità al tecnico di esprimere al meglio le qualità che mi hanno portato a sceglierlo”.

Foto: Sito Sampdoria