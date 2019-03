Ferrero si sfoga: “Basta con queste stro….e, non vendo la Sampdoria”

Massimo Ferrero non le manda certo a dire. Il presidente della Sampdoria ha voluto smentire in sala stampa le voci che lo vedono in procinto di vendere il club blucerchiato: “Innanzitutto voglio dire che ho grande ammirazione per il vostro lavoro, ma non mi rompete più i cog….i sulla questione della cessione della società. Non è possibile che tutti i giorni io debba vendere la Sampdoria. Voglio ottenere qualcosa per questa società. Perché non si dice le cose belle che ho fatto? Invece di criticarmi per quello che ho detto dopo la partita con il Napoli. Tutte le mattine dite che Ferrero vende la società ma ditemi il nome di chi compra. Tutti i giorni vendo a qualcuno. Ve lo chiedo con gentilezza: fate il lavoro vostro, se ci sarà una vendita della Sampdoria sarete i primi a saperlo”. Il presidente prima di continuare con la questione della presunta vendita del club blucerchiato, manda anche un breve messaggio ai tifosi che lo criticano: “I tifosi mi contestano ma io li amo, se parlano i tifosi vuol dire che mi vogliono bene. Facciamola finita di scrivere queste stro….e. Io non sto qui a sperare che qualcuno mi dia un sacco di soldi. Sono uno che ha fatto un percorso fortunato e diverso, se ho avuto la fortuna di avere cento lire le ho sempre regalate. Non rompete più con la vendita della Sampdoria. Ho cambiato il linguaggio del calcio. Fate i bravi. A me la Sampdoria non l’hanno regalata”.

Foto: Sito ufficiale Sampdoria