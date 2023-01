Ferrero si presenta: “Difenderemo la Juve in tutte le sedi con determinazione. Costruiremo un futuro all’altezza del passato glorioso”

In casa Juventus è stata la mattina dei passaggi di consegna. Andrea Agnelli lascia ufficialmente la guida del club bianconero, a prendere il suo posto è Gianluca Ferrero, che dopo la consegna della maglia da parte dell’ormai ex presidente ha così parlato al CdA: “Grande emozione, ma anche grandissimo orgoglio. In questa mia prima uscita pubblica va ai presidenti che mi hanno proceduto, con alcuni dei quali ho anche passato pezzi della mia vita. Volevo ringraziare in particolare Andrea Agnelli, che oggi mi ha regalato una bellissima maglia e spero di essere all’altezza. Un primo pensiero va ai tifosi, che sono da sempre la forza e il cuore della squadra. Alcuni li ho trovati smarriti, timorosi e dubbiosi del futuro della Juve. Qui voglio essere chiaro con loro: quando ho assunto l’impegno di diventare il presidente della Juventus, l’ho assunto per dare il massimo per questa maglia. Insieme al cda, lavoreremo per costruire un futuro della Juve che sia all’altezza di un passato glorioso”.

Poi il nuovo presidente ha proseguito parlando delle sfide che aspetteranno il club bianconero legate all’inchiesta Prisma:“Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci aspettano delle sfide e noi pensiamo di avere la competenza e la determinazione per difendere la Juve in tutte le sedi competenti. Penale, sportiva e civile. Lo faremo con determinazione, rigore, pacatezza e senza nessuna forma di arroganza. Rispetteremo sempre chi sarà chiamato a giudicarci, ma vogliamo uguale rispetto per la società”.

