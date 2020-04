Ferrero: “Se vogliono faccio da cavia per il vaccino pur di riprendere. Precauzioni per gli allenamenti? Follia”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato dello stop a causa del Coronavirus e della possibile ripresa: “Se vogliono faccio da cavia per il vaccino pur di riprendere. Ma chi urla alla ripresa fa solo demagogia. L’importante – afferma a TMW Radio – sarà sconfiggere il Coronavirus, questo è importante, altrimenti si fa propaganda. Si può riprendere con delle precauzioni? Ma quali precauzioni durante gli allenamenti? Coi calciatori a quattro metri l’uno dall’altro e l’allenatore col megafono dal balcone? Per me è follia!”.