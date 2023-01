Ferrero ha un solo obiettivo: riprendersi la Samp

Il rapporto di Massimo Ferrero con i tifosi della Sampdoria è ad oggi ai ferri corti. Ma l’ex presidente da quando è uscito dalla galera ha lavorato duramente per un solo obiettivo: ovvero quello di riprendere in mano le redini dei blucerchiati. Dopo vari no iniziali, adesso regna l’ottimismo – entro fine mese Ferrero potrebbe ottenere nuovamente il controllo della Sampdoria. Il sogno è quello di salvare la società e non perdere i diritti televisivi. L’ex Presidente ora cerca un appoggio economico che potrebbe arrivare da qui a qualche giorno. Le soluzioni ad oggi sono due: tornare con Ferrero o finire come il Parma – Come riportato da sportitalia.com.

Foto: Foto Sampdoria Twitter